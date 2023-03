Miał być długowłosym chihuahuą. Nie do wiary, jak wygląda dziś

Choć Jordan Skye nie ukrywa, że kocha swojego psa (któremu nadała imię Kiwi) nad życie, nie jest on takim, jakiego się spodziewała. Kobieta zobaczyła szczeniaka na pewnej platformie sprzedażowej i od razu przepadła. Co więcej, jego pierwotna właścicielka "wystawiła" go za 230 funtów (ponad 1,2 tys. zł), gdzie psy tej rasy (Kiwi miał być długowłosym chihuahuą) kosztują normalnie od 500 do nawet 1500 funtów. Jordan nie zastanawiała się więc ani chwili i pojechała odebrać i zapłacić za malucha.