Miałaby dziś 60 lat. Anna Baranowska zmarła w tajemniczych okolicznościach

Ciało Anny znaleziono w jej mieszkaniu w Lublinie. Do dziś nie udało się ustalić, jak doszło do zgonu. Kobieta miała zostać wcześniej napadnięta i okradziona. Później pojawiły się spekulacje, z których wynikało, że przyczyną śmierci Baranowskiej mogło być zatrucie alkoholem.

20 lat temu znali go wszyscy. Dziś furorę robi jego córka

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!