Michał Sieczkowski wyznał, że jest gejem tuż po ślubie. Zniknął z kraju

Wziął ślub. Niedługo później dokonał coming outu

Sieczkowski rok później dokonał publicznego coming outu. Aktor pojawił się na okładce magazynu "Replika", któremu udzielił wywiadu. Okazało się, że jego niedawno poślubiona żona dowiedziała się o orientacji męża jakiś czas po ślubie. "Przez dwa lata byłem z kobietą i urodziło nam się dziecko. To był prawdziwy związek, tak wyszło. Kiedy się rozstaliśmy, wielu ludzi nie wiedziało, co o mnie myśleć, to było niejasne, czy właściwie ta żona, czy chłopak, czy co? Ale moje małżeństwo nastąpiło po okresie bycia otwartym gejem" - przyznał w wywiadzie. Rozstanie było trudnym momentem dla aktora, podkreślał jednak, że dostał od kobiety dużo wsparcia.