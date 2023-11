Mieszkańcy Andrychowa nie pomogli 14-latce. "Nie wiem, jak sobie z tym poradzą"

Do tragicznego zdarzenia doszło w Andrychowie, miejscowości znajdującej się w województwie małopolskim. 14-latka straciła przytomność w drodze do szkoły. Gdy się ocknęła, od razu zatelefonowała do ojca, tłumacząc, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Mężczyzna z kolei zgłosił na policję zaginięcie córki. O 13:35 funkcjonariusze mieli rozesłać komunikat do mediów o poszukiwaniach dziewczyny. Kilka minut później ogłoszenie wycofano. Niestety Natalia zmarła w szpitalu.