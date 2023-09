Miód prawdziwy czy sztuczny? Wypróbuj test zapałki

Prawdziwy czy sztuczny? Jak rozpoznać naturalny miód?

Zwróć uwagę na konsystencję. Prawdziwy miód ma tendencję do krystalizacji w miarę upływu czasu. Jeśli kupujesz miód w płynie i jest on absolutnie płynny przez długi czas, nawet w niskich temperaturach, być może jest to fałszywy produkt. Naturalny miód może również różnić się konsystencją w zależności od rodzaju i miejsca jego produkcji, ale nigdy nie powinien być gęsty jak syrop. Brak charakterystycznych grudek, krystalizacji i białego nalotu na powierzchni to kolejne sygnały ostrzegawcze.