"Młodzi odchodzą od duopolu partyjnego". Socjolożka nie ma wątpliwości

- Jestem bardzo ucieszona tym wynikiem. Widać, że skierowane do kobiet działania profrekwencyjne odniosły skutek – komentuje Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożka z platformy projektu socjolozki.pl. - Kiedy przed wyborami przekazałyśmy wynik naszych badań, według których 76 proc. kobiet zadeklarowało pójście do urn, nikt nam nie wierzył. Okazało się jednak, że te działania motywujące do pójścia na wybory zadziałały - również na mężczyzn.