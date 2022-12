Kwintesencja kobiecości. Agnieszka Woźniak-Starak w stylu "dolce vita"

Francuzi mają swój szyk, Duńczycy hygge, a Włosi - dolce vita! W końcu to oni wiedzą najlepiej, jak żyć. O poranku popijają cappuccino i zagryzają słodką bułeczką w kafejce z widokiem na kolorową ulicę. Degustują radosne chwile wszystkimi zmysłami, a jeśli się spieszą - to tylko powoli. Wyróżniają się także poczuciem estetyki – kolorowym, eleganckim, radosnym, pełnym przepychu i ekstrawagancji. Smykałkę do mody mają we krwi. Może dlatego na imprezę urodzinową w duchu "dolce vita" zdecydowała się Joanna Przetakiewicz, na którą zaprosiła same największe gwiazdy - w tym Agnieszkę Woźniak-Starak.

Impreza we włoskim stylu

Na 55. urodzinach Joanny Przetakiewicz pojawiły się celebrytki ubrane w długie i kobiece suknie, w których kiedyś kradła wszystkie spojrzenia diwa włoskiego kina - sama Sophia Loren. Można było zauważyć także oryginalne dodatki, które nawiązywały do bohaterki "Rzymskich wakacji", a także słynnej Dalidy.

Szczególną uwagę zwracały szerokie opaski na włosy oraz długie rękawice, które wybrała Agnieszka Woźniak-Starak. Chociaż gwiazda na co dzień wprowadza do swoich stylizacji więcej luzu i nonszalancji, we włoskiej definicji kobiecości - wyglądała zjawiskowo.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Joanna Przetakiewicz zajęła się aranżacją wnętrz! "Sprzedajemy zapałki za 19 złotych"

Agnieszka Woźniak-Starak jak gwiazda filmowa

W stylu dolce vita nie ma miejsca na minimalizm i skromność. Sam krój sukienki Agnieszki Woźniak-Starak, tworzy piorunujący efekt. Długi suknia z wysokim rozporkiem sięgającym niemalże bioder, pozwala wyeksponować nogę w całej okazałości. Biało-czarny model zbudowany z małych cekinów mieni się w świetle, jak na największą gwiazdę przystało.

Ale szczególnie ciekawym elementem okazała się gigantyczna kokarda, która tworzy asymetryczne ramiączko, a tym samym nieszablonową dekorację. Akcent nawiązuje do lat 50. i stylu Audrey Heburn, która przecież swoje najlepsze wakacje spędziła właśnie w Rzymie.

Z gigantyczną kokardą i w długich rękawicach

Wieczorowa suknia Agnieszki Woźniak-Starak ma w sobie szyk na miarę New Look Diora. Długie i czarne rękawice jak ze "Śniadania u Tiffany'ego" stworzyły obraz filmowej diwy wyrwanej prosto ze srebrnego ekranu, która idąc przed siebie - przyciąga zazdrosne spojrzenia koleżanek i pełne zachwytu mężczyzn. Ponadto impreza tematyczna to zawsze świetna opcja na zabawę, możliwość wykreowania innego wizerunku, oderwania się od rzeczywistości i przeniesienia w czasie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!