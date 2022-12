Paulina Nowicka w zmysłowej kreacji. Nadal świętuje miesiąc miodowy

Zakochani swoim szczęściem dzielą się w mediach społecznościowych. Co chwilę publikują wspólne zdjęcia z wyjazdu. Na jednym z nich widzimy Paulinę Nowicką w pięknej stylizacji. Zachwyciła.

Paulina Nowicka miała na sobie dopasowaną, czarną bluzkę z głębokim dekoltem. Do tego dobrała spódniczkę mini w zwierzęcy print . Stylizację uzupełniła czarną torebką na srebrnym łańcuszku oraz biżuterią z dużymi kamieniami. Jeśli chodzi o makijaż, postawiła na kreskę wykonaną za pomocą czarnego eyelinera i delikatny błyszczyk. W objęciach ukochanego wyglądała kwitnąco.

Niecały rok temu podczas pobytu w Nowym Jorku Jakub Rzeźniczak zaręczył się z Pauliną Nowicką. Kobieta ma na swoim koncie tytuł magistra, udział w teledysku popularnego rapera, a także w konkursie miss oraz doświadczenie na stanowisku specjalistki ds. komunikacji w klubie piłkarskim. Ostatnio para wyjechała do Miami i ku zaskoczeniu wielu osób stanęła na ślubnym kobiercu. O zaplanowanej kameralnej uroczystości na plaży mało kto wiedział.

