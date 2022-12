Zjawiskowa Małgorzata Socha. Tak ubrała się na urodziny Przetakiewicz

– Oj będzie się działo. (…) Będzie z przytupem. Na pewno nie aż takim, jak wtedy te pięćdziesiąte urodziny, bo, jak pamiętasz, to była gigantyczna impreza. Teraz to będzie impreza w domu, w związku z czym będzie bardziej prywatna, aczkolwiek na pewno nie będzie mała – zapowiedziała trzy tygodnie temu Joanna Przetakiewicz w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski. Pewnie już wtedy wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Socha postawiła na monochromatyczny czarny look, który w świecie mody jest synonimem klasycznej elegancji. Gwiazda miała na sobie mikro top, bardzo krótką marynarkę (jeden z najgorętszych trendów tego sezonu), spódnicę maxi z głębokim rozcięciem oraz sandałki na szpilce. Aktorka uzupełniła tę stylizację srebrną biżuterią, a wisienką na torcie była uniesiona fryzura w stylu Brigitte Bardot .

