Mówią o żonach Kamińskiego i Wąsika. Odgrywają "rolę cierpiętnic"

"Wybory Kobiet" to podcast prowadzony przez Aleksandrę Pawlicką i Arletę Zalewską. W jednym z ostatnich odcinków został poruszony temat, którym żyje cała Polska. Dziennikarki przyjrzały się bowiem żonom skazanych posłów. Później do rozmowy dołączyła prezydentka miasta Gdańsk Aleksandra Dulkiewicz, która została zapytana o prawo do aborcji. Odpowiedziała, jak zapatruje się na możliwość jej przeprowadzenia do 12 tygodnia ciąży.