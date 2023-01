Można dostać oczopląsu. Anne Hathaway zaszalała z kurtką

O co taki szum? O to, co zasiadło na kurtce Anne Hathaway. Chociaż łatwiej byłoby powiedzieć, czego tam nie było. Amerykańska gwiazda, która w swojej karierze zaliczyła rolę księżniczki, status bizneswoman i asystentki wyroczni mody – doskonale wie, jak obchodzić się z trendami. Dlatego też skoczyła na głęboką wodę, decydując się na stylizację opartą na zasadzie "print blocking".