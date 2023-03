Nadchodzi czas na nawożenie storczyków. Domowe sposoby za grosze

Domowe sposoby na nawożenie storczyków

Domowe nawozy dla storczyków są bardzo proste w przygotowaniu. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie skórek od bananów. To niezwykle bogate źródło fosforu, wapnia i potasu, które dla rośliny jest jak balsam. Istnieje kilka metod na przygotowanie takiego nawozu. Możemy włożyć do słoika kilka skórek, zalać wodą, a po kilku dniach podlewać powstałą miksturą storczyki. Doskonały będzie też nawóz w proszku. Żeby go zrobić, trzeba wysuszyć skórki w piekarniku lub na słońcu, zmielić je w młynku lub moździerzu na pył i wsypać go do doniczki, wystarczy łyżeczka na miesiąc. Sprawdzą się też po prostu mniejsze kawałki skórek wymieszane z podłożem.