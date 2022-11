Najbrzydsza sukienka roku. Modelka ofiarą mody

Model Roz to pierwsza modelka z Arabii Saudyjskiej, która współpracuje z największymi markami – takimi jak Victoria’s Secret. Jej Instagram to "świat" zbudowany z kolorów, drogich torebek i wysokiego połysku. Wygląda jak wyższa siostra Ashley Tisdale. Chociaż w jej wizerunku można dostrzec coś wspólnego z Lady Gagą - też to widzisz? Model Roz, choć jej prawdziwe imię brzmi Rawan Abdullah Abu Zaid, obraca się w świecie fashion, dlatego powinna wiedzieć co jest w dobrym guście. Gdzie miała oczy wychodząc z domu ubrana w taką sukienkę? Trudno powiedzieć.