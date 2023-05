Najgorsze stylizacje tygodnia. Ellie Goulding przekombinowała

Srebro z kokardą w wersji XXL

Indyjska aktorka i modelka Aishwarya Rai Bachchan także nie wypadła najlepiej na czerwonym dywanie w Cannes. Zdecydowała się na srebrną suknię, co było dobrym wyborem, gdyż jest to jeden z najmodniejszych kolorów w tym sezonie. Lecz forma pozostawia wiele do życzenia. Jednak wystarczyłoby usunąć kokardę i zminimalizować kaptur, by całość wyglądała naprawdę dobrze.