Naklej na kostki. Kleszcze się nie przedrą

Trik z TikToka robi furorę. Tak uchronisz się przed kleszczami

Jeden z użytkowników Tik Toka na swoim filmiku pokazał, jak radzi sobie z kleszczami. Wykorzystuje on do tego taśmę dwustronną, którą obkleja swoje kostki. W ten sposób, kleszcze, zamiast piąć się w górę w poszukiwaniu miejsca do wgryzienia się, przyklejają się do taśmy. Ten genialny trik naprawdę działa, co potwierdzają inni użytkownicy TikToka. Warto wypróbować go przed wyjściem do lasu czy na łąkę.