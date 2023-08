Naukowcy nie mają wątpliwości. Ten gest to "wabik"

Podobnie twierdzi ekspert w zakresie mowy ciała, Benedykt Peczko. W rozmowie ze "Zwierciadłem" podkreśla znaczenie tego gestu. - Poprawianie włosów przez kobietę to wabik, a zarazem czułość i delikatność gestu wobec tego mężczyzny. Jest to też próba rozładowania napięcia: ona wie, że jest obserwowana i trochę ją to spina… Dla niego to dodatkowy sygnał, że robi wrażenie. Ukazanie fragmentu szyi to deklaracja otwartości, braku lęku - mówi specjalista.