Nawet 35 dni. Tym osobom będzie przysługiwać dłuższy urlop

Nadchodzą zmiany w kodeksie pracy. Polska musi dostosować przepisy do unijnych wymogów zachowania work-life balance oraz tzw. dyrektywie rodzicielskiej. Wszystko po to, by było łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym. W tym celu zmieniają się zasady urlopów. Niektórzy mogą liczyć nawet na 35 dni wolnych od pracy.