Nawóz do ogórków za 2 zł. Plony będą pięciokrotnie większe

Nie można zapomnieć o regularnym podlewaniu ogórków. Powinno robić się to, co 5-7 dni, używając niewielkiej ilości wody i jednocześnie uważając, żeby nie podlać liści rośliny. Mokre liście ogórka to przepis na chorobę grzybową. Równie ważna jest pora, o jakiej podlewamy ogórki. Powinno robić się to albo wczesnym rankiem, albo późnym wieczorem, używając przy tym ciepłej wody, której temperatura wynosi minimum 16 stopni.