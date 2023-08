Nie wycinaj tych drzew na działce. Dostaniesz wysoki mandat

Wycinka drzew 2023 - co musisz wiedzieć?

Samowolna wycinka drzew mogłaby doprowadzić do znaczących zmian w ugruntowaniu terenu, a także do zmian w składzie chemicznym gleby, co ma poważne konsekwencje dla ekosystemu. Ponadto część drzew wpisana jest w plan przestrzenny terenu.