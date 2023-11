Niedawno mieszkała z dziećmi w kamperze. Jak wygląda dziś?

Tori Spelling zasłynęła rolą w "Beverly Hills 90210". Nie wszyscy także wiedzą, że jej ojcem był znany reżyser i producent filmowy, Aaron Spelling. Zresztą to właśnie on był pomysłodawcą kultowego serialu, w którym wystąpiła jego córka. Niestety w ostatnich latach aktorka boryka się z problemami finansowymi.

Wówczas zarówno jej matka, jak i znajomi nie ukrywali, że martwią się o jej stan psychiczny oraz finanse. W końcu na utrzymaniu miała piątkę dzieci, które nie były przyzwyczajone do mieszkania w tak trudnych warunkach.

Przez lata mąż dopuszczał się licznych zdrad, które za każdym razem Spelling mu wybaczała. Mężczyzna swoje postępowanie usprawiedliwiał tym, że jest seksoholikiem. Wydawać by się mogło, że nic nie jest w stanie doprowadzić do ich rozstania. W czerwcu aktor poinformował jednak o końcu ich małżeństwa.

Tori Spelling przeprowadziła się wówczas z dziećmi do samochodu kempingowego. Jak podają amerykańskie media, gwiazda nie była w stanie opłacić wynajmu mieszkania. Nie jest bowiem tajemnicą, że aktorka od lat borykała się z problemami finansowymi.

Szybko okazało się jednak, że wyprowadzka z rezydencji w Los Angeles miała również długie dno. Zdaniem portali plotkarskich domu gwiazdy wykryto pleść, która miała ogromny wpływ na zdrowie domowników. Aktorka postanowiła wówczas nie ryzykować, przez co musiała zamieszkać w kamperze.

