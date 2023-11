Nina Andrycz przeżyła ponad 101 lat. Powtarzała, że "rodzi role"

Nina Andrycz długo związana była z Józefem Cyrankiewiczem, najdłużej urzędującym premierem PRL. Rozwiodła się z nim po 21 latach. Mieli zupełnie inne spojrzenia na rodzinę. Cyrankiewicz marzył o posiadaniu dzieci, z kolei Andrycz jednoznacznie podkreślała, że nie chce zostać matką.

"A on przyzwyczaja się do moich chorób, trem przed premierą, nerwów po premierze, dziwnego faktu, że nie chcę zajść z nim w ciążę. Matka, po trzech latach małżeństwa, zapytała, czyż naprawdę nie chcę rodzić. «Ależ ja rodzę bez przerwy. Role» – odparłam. Rozmowa się urwała" - napisała Andrycz w 1949 roku, co zacytowała Liliana Śnieg-Czaplewska w książce "Nina i Józef. Sceny z życia, które minęło".

Słowa o "rodzeniu ról" powtarzała często. "Wiele osób słyszało: "»Aktorka rodzi role, nie dzieci«. Reżyser Maciej Prus też: Macierzyństwo zmieniała w poezję: »Rodziłam role, nie dzieci«" - czytamy.

Nina Andrycz nie zdecydowała się na dzieci

Zdarzały się jej jednak nieplanowane ciąże. "Wpadka" przytrafiła jej się z kolegą aktorem, Włodkiem Łukaszewiczem, zwanym Łukaszem. Poprosił ją o rękę, Andrycz odrzuciła jednak oświadczyny, zdecydowała się też na aborcję.

"Pierwsza ciąża zdarzyła się po ponad roku małżeństwa; druga najpóźniej w 1950 r." – mówi Barbara Rusinek-Mączyńska w książce Liliany Śnieg-Czaplewskiej. – "Któregoś dnia po powrocie do domu usłyszałam fragment rozmowy ojca z bardzo smutnym J.C.: «Znowu to zrobiła…». Nastoletnią dziewczynę nie bardzo interesowały cudze problemy małżeńskie, ale wtedy zrobiło mi się naprawdę żal premiera. Widać, że był zdruzgotany i bardzo przeżywał postępowanie żony".

Tak Andrycz pisała o ciąży i aborcji. "Zapłodnił"

Sama Andrycz pisała o ciąży i aborcji w swoim kalendarzyku. "6-7 lutego 1951. Jestem brzemienna. Martwię się. Najcięższy konflikt. (…) Wyrażam mu swój gniew, że... zapłodnił. A on poważnie myślał o dziecku ze swoją żoną..." - napisała. Nie zdecydowała się jednak kontynuować ciążę. - "2 marca 1951. Nie zapisałam, kiedy znany i dobry lekarz usunął mi ciążę. Pani Liebelt [sekretarka zatrudniona w URM] wypaliła pudełko papierosów. Józek, siedząc koło mnie w sypialni, zapłakał, ale nic złego mi nie powiedział... tj. nie robił zarzutów."

Wspominała też, że jej matka usiłowała ją odwieść od aborcji. - Jak za drugim razem szłam na zabieg, moja mama się popłakała. Tłumaczyła mi: "Nie rób tego drugi raz. Z pierwszym zabiegiem się pogodził, ale drugiego ci nie daruje. Bo pokazujesz, że ci na nim nie zależy. Pojechałam na zabieg. Być może wielu z nas pracuje na to, żeby skończyć w samotności. I nie ma co się nad tym rozczulać, trzeba zrozumieć, że może być to cena za prawdziwą samodzielność - przekonywała w rozmowie z "Vivą!".

