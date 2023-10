Odniósł się do afery z youtuberami. Kościół porównał z YouTubem

Ksiądz Daniel Wachowiak często korzysta z mediów społecznościowych do wygłaszania swoich opinii. Tym razem zdecydował się na porównanie instytucji Kościoła do serwisu internetowego. Wcześniej prezbiter Archidiecezji Poznańskiej, opublikował wpis na temat braku polskiej flagi nad ukraińską pierogarnią, co zezłościło internautów, którzy wytknęli mu ksenofobię.