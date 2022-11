Ola Szwed jak seksowna kowbojka. Nie ma tu miejsca na skromność

Charakterystyczna, wyrazista, "jakaś"

Aleksandra Szwed ciągle kojarzona z postacią małej Elizy Kwiatkowskiej z "Rodziny zastępczej", co chwila pojawia się tu i tam, serwując nam ciekawe stylizacje. To, za co lubimy garderobę Oli Szwed, to wyrazistość. Aktorka zawsze wygląda "jakoś" - lepiej, gorzej, ale zawsze charakterystycznie. Nigdy nijako, bezbarwnie czy przeciętnie.