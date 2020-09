Olej słonecznikowy. Dlaczego lepiej stosować go w kosmetyce?

Olej słonecznikowy jest najpopularniejszym tłuszczem przeznaczonym do przygotowywania wielu potraw, ale czy słusznie? Niestety nadmierne spożywanie tego oleju może spowodować wiele nieciekawych chorób. Stąd też wynika, że o wiele lepszym pomysłem jest użycie oleju słonecznikowego do pielęgnacji ciała i włosów.

Olej słonecznikowy – dlaczego nie wolno używać do smażenia?

Olej słonecznikowy zagościł w polskiej kuchni na dobre, zarówno w formie zimnej, jak i podgrzanej. Niestety nie wolno wykorzystywać go do smażenia, ponieważ w wyższych temperaturach rozkłada się na szkodliwe substancje, które mogą przerodzić się w związki rakotwórcze. Lepiej używać oleju słonecznikowego do sałatek. Jednak spożywanie go w nadmiarze sprzyja mutowaniu komórek odpowiedzialnych za powstanie nowotworu.