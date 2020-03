Olga Bołądź, jakiej jeszcze nie znacie. W tej fryzurze wygląda równie dobrze

Olga Bołądź zaskoczyła swoich obserwatorów diametralną, choć chwilową, metamorfozą. Na zdjęciach, które pojawiły się na jej profilu na Instagramie, pozuje w blond peruce. W tej wersji wygląda zupełnie inaczej.

Olga Bołądź od 2006 r., kiedy to zadebiutowała w filmie "Miłość w przejściu podziemnym", miała już okazję zagrać w kilkudziesięciu polskich produkcjach. Szczególnie imponujące były role bohaterek, w które wcielała się w filmach Patryka Vegi. Bołądź udowodniła, że nie straszna jej żadna aktorska kreacja. I właśnie tym zyskała sympatię Polaków.

Aktorka ma wielu fanów. Kilka razy w tygodniu dzieli się z nimi swoimi najnowszymi zdjęciami. Tym razem opublikowała selfie w zupełnie nowej fryzurze. Choć prawdopodobnie to peruka i za chwilę wróci do swojego naturalnego koloru, w blondzie jest jej do twarzy.