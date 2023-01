Ostatnia szansa na bon turystyczny. Wkrótce straci ważność

Do kiedy jest ważny bon turystyczny? Z początku termin ważności przypadał na 30 września 2022 roku. Został jednak przełożony na 31 marca 2023 roku. Co istotne, data wskazuje na zapłatę za usługi, a nie termin ich realizacji. W praktyce możemy więc wykupić usługę na późniejszy termin, jednak musimy to zrobić do 31 marca.