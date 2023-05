Oversize to już przeszłość. Socha weszła na ściankę w mikromarynarce

Modne marynarki wyglądają tak, jakby ktoś przesadził temperaturą w pralce lub wcielił się w rolę artysty z nożyczkami. Gwiazdy, które jeszcze nie tak dawno topiły się marynarkach "po starszym bracie", teraz odsłaniają ciała w żakietach o mikroskopijnym fasonie . Ta tendencja najwyraźniej przypadła do gustu aktorce, która niewątpliwie śledzi trendy. Małgorzata Socha na event Laboratorium L’Oreal Paris w Domu Braci Jabłkowskich przyszła w garniturze, którego forma wyraźnie odbiegała od trendu oversize.

Moda bywa przewrotna, a wręcz humorzasta. "Przeskakuje z kwiatka na kwiatek" i wdaje się w sezonowe romanse. Chociaż współczesne trendy wydawały się wierne przeskalowanej konstrukcji marynarek, to znudzone rutyną postanowiły stanąć po drugiej stronie barykady.

