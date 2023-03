Planujesz siać ogórki? Najlepiej jest zabrać się za sianie w konkretne dni

Jak siać ogórki gruntowe?

Jeśli planujesz wysiewać ogórki bezpośrednio do ziemi, nie zabieraj się za to wcześniej niż przed 15 maja. Po tym terminie należy wykopać dołki o głębokości ok. 2 centymetrów. W jednym dołku mogą znajdować się 3 nasiona. Pomiędzy dołkami trzeba zachować odległość wynoszącą ok. 10-15 centymetrów, a pomiędzy rzędami ogórków minimum 80 centymetrów.