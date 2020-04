Płaski brzuch. Jak ćwiczyć, aby uzyskać wymarzony efekt w zaledwie tydzień?

Płaski brzuch w zaledwie tydzień? Choć brzmi nieprawdopodobnie, jest to możliwe, jeśli bardzo ci zależy na efektach. Przebywając w domu masz bardzo dużo czasu, aby wprowadzić drobne zmiany do swojego życia. Tygodniowy trening na płaski brzuch może być dla ciebie przyczynkiem do podjęcia kolejnych zdrowych postanowień. Zaintrygowana?

Płaski brzuch – w czym tkwi sekret?

W klasycznym programie treningowym potrzebujesz minimum 6 tygodni, aby zauważyć pierwsze efekty na płaski brzuch. Na szczęście istnieje alternatywne rozwiązanie, które cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wielu miłośniczek domowych ćwiczeń. Możesz osiągnąć wymarzony efekt płaskiego brzucha w zaledwie tydzień, jeśli przełamiesz swoją niechęć do wysiłku i zaczniesz wykonywać poniższe ćwiczenia codziennie! Okazuje się, że po 7 dniach można schudnąć nawet do 2 kilogramów, a obwód w pasie stanie się mniejszy do 6 centymetrów. Co w takim razie powinnaś zrobić?