Po latach Ostrowska-Królikowska wyznała prawdę. "Żyliśmy w napięciu"

"Pani doktor mówiła, że to dobrze, że tak spieszył się na świat i że chciał już znaleźć się po tej stronie brzucha, bo [...] gdybym chodziła z nim jeszcze dłużej, mogłoby mieć to tragiczny finał. On po prostu by tego nie przeżył" - wyznała w "Pytaniu na śniadanie". Wspominała też, że czuła się wyjątkowo samotna patrząc na "oplecionego kablami" synka, gdy tuż obok inne mamy tuliły swoje dzieci.