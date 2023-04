Podlej tym borówki amerykańskie. Latem nie nadążysz ze zbieraniem

Jak zakwasić ziemię pod borówką? To bardzo proste. Potrzebny ci będzie ocet jabłkowy albo kwasek cytrynowy. W przypadku użycia octu jabłkowego połowę szklanki zmieszaj z 4 litrami wody, po czym wlej całość pod krzakiem. Jeśli decydujesz się na użycie kwasku cytrynowego, sprawa nieco się komplikuje, bowiem znowu potrzebny będzie papierek lakmusowy. Na początku, do 4 litrów wody dosyp łyżkę kwasku cytrynowego. Po całkowitym rozpuszczeniu się kwasku włóż do wody papierek. Jeśli pH będzie wyższe niż 5,5, wsyp jeszcze pół łyżeczki kwasku i powtórz test. Kiedy odczyn będzie wynosił mniej niż 5, możesz podlać nim korzenie borówki. Dzięki temu prostemu zabiegowi krzak będzie uginał się pod owocami w naprawdę krótkim czasie.