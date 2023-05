Podlewaj nim rośliny raz w tygodniu. Będą rosły jak szalone

Do przygotowania nawozu drożdżowego potrzebujesz łyżeczki suchych drożdży, łyżeczki cukru i litra wody. Cukier wraz z drożdżami wsyp do butelki z wodą. Potrząsaj butelką do momentu, kiedy cukier i drożdże całkowicie się rozpuszczą. Odstaw całość na kilka godzin — drożdże muszą sfermentować. Po kilku godzinach nawóz jest gotowy do użycia. Rozcieńczaj go z wodą w proporcji 1:10. Używaj raz w tygodniu do roślin w ogrodzie, jak i tych doniczkowych.