Pokazał pewną iluzję optyczną. Niewiele osób dostrzega na obrazku zwierzę

Z racji tego, że prezentowana przez mężczyznę iluzja nie należy do najłatwiejszych, Jack postanowił udzielić obserwatorom pewnych wskazówek. Podkreślił, aby nie skupiać się zbyt mocno na obrazku, a zamiast tego - nie spuszczając wzroku z ekranu - skoncentrować się na czymś, co znajduje się za telefonem. Jeśli ktoś wykona to poprawnie, żyrafa prawie wyskoczy z ekranu. Inną metodą jest umieszczenie nosa na środku obrazu i powolne odsuwanie głowy. Powinno zadziałać.