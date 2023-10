Pokazała, jak tańczy na stole. Prześwitująca spódnica wyeksponowała jej bieliznę

Klaudia Halejcio regularnie chwali się na Instagramie swoimi kolejnymi, starannie przemyśleniami stylizacjami oraz willą za ok. 9 milionów złotych. Ostatnio opublikowała w sieci filmik, na którym wykonuje słynny już taniec Wednesday Addams. Ta spódnica odsłoniła naprawdę wiele.

Klaudia Halejcio postanowiła zaprezentować fanom, jak przystroiła swój dom na Halloween. Celebrytka zdecydowała się na dekoracje, które nawiązują do mrocznej tematyki wydarzenia. Nie zabrakło kościotrupów, pajęczyn oraz wielu dyń.

Klaudia Halejcio wróciła pamięcią do kultowego już serialu "Wednesday", który rok temu bił wszelkie rekordy popularności na całym świecie. Aktorka w swoim ostatnim filmiku wykonała słynny taniec tytułowej bohaterki na swoim stole.

Celebrytka zaprezentowała się monochromatyczne, czarnej stylizacji, której bazą jest tiulowa, prześwitująca spódnica. Model z koronkowymi falbankami idealnie wpisuje się a najgorętsze trendy sezonu. To właśnie dzięki niemu aktorka mogła wyeksponować swoje majtki. Nie jest bowiem tajemnicą, że obecnie tego typu stylizacje królują wśród najpopularniejszych influencerek na świecie.

Jeszcze niedawno stroje, gdzie na pierwszy plan wysuwała się bielizna, były uważane za niedopuszczalne faux-pas, o którym rozpisywałyby się wszystkie portale plotkarskie. Dziś jednak to ostatni krzyk mody, który promowany jest m.in. przez Kendall Jenner, Bellę Hadid, Małgorzatę Kożuchowską oraz Larę Gessler.

