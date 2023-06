Pokazała, jak tuszuje trądzik. Bardzo dobry sposób

Wielu ludzi na świecie walczy z niedoskonałościami cery, takimi jak m.in. trądzik. Szczególnym utrapieniem bywa dla kobiet, które często starają się go ukryć pod makijażem, szczególnie w miejscach publicznych, jak np. w pracy. Oczywiście wszelkie tego typu problemy warto skonsultować z dermatologiem, który zaproponuje odpowiednie leczenie, jednak znajomość kilku trików pozwalających szybko ukryć ten problem może się przydać.

Na początku kobieta wklepuje w skórę twarzy primer i wyczesuje dokładnie brwi. Kolejnym krokiem jest punktowe nałożenie na czerwone zmiany najpierw zielonego korektora, a następnie nieco więcej takiego, którego kolor jest zbliżony do naturalnego odcienia cery Jessy.

Całość rozprowadza gąbeczką. Jej zabiegi szybko przynoszą efekt, ponieważ już wtedy pryszcze przestają być widoczne. Następnie autorka nagrania zaczyna skupiać się na detalach, czyli makijażu brwi, oczu, nałożeniu podkładu i rozprowadzeniu go pędzlem. Następnie pokazuje konturowanie i finalny efekt.

