Pokazała się we wzorzystym bikini. Będzie hitem w przyszłym roku?

Natalia Siwiec zdecydowała się na klasyczny, wiązany model bikini z trójkątnymi, lekko marszczonymi miseczkami oraz mocno wyciętym dołem. Biały kostium kąpielowy został pokryty różnokolorową łączką, przez co jest niezwykle uroczy. W modzie już dawno nie widzieliśmy strojów z drobnymi kwiatuszkami i wszystko wskazuje na to, że celebrytka planuje przywrócić ten wzór do łask. Do plażowej stylizacji dobrała pleciony "bucket hat" oraz biżuterię oplatającą ciało.