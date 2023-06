Pokazała zdjęcia świadectwa syna. Wpis niesie się po sieci

"Surowa, bezrefleksyjna ocena to zło"

Jednocześnie matka wyjaśniła, jak wygląda to w rzeczywistości. "Antek rysował i tworzył od zawsze! Jednak to, co chciał, a nie to, co mu kazano. Jest twórcą, a nie odtwórcą. Wiem, jak ogromny ma talent, czy też predyspozycje, które wciąż szlifuje ciągłym treningiem. Wiem i zawsze wiedziałam, dlatego przeczuwając, co napisze wychowawczyni, nie pozwoliłam, by czytał na swój temat ‘systemowy esej’, stanowiący ulepek z pochwał i nagan" - opisała.