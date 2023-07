Polka zrobiła ogromną karierę. W tamtym czasie mówili o niej wszyscy

Danuta Lato, a w zasadzie Danuta Irzyk, to polska aktorka i modelka, która w latach 80. ubiegłego wieku zdobyła ogromną popularność. Zanim stała się sławna, mieszkała na Podkarpaciu. Jako 20-latka wyszła za mąż, jednak rozwód nastąpił niezmiernie szybko - młoda kobieta szybko zorientowała się, że z ówczesnym mężem nie są dla siebie stworzeni. W jej miejscowości wybuchł skandal. Rozwód, i to zaledwie po tygodniu małżeństwa, był czymś nie do przyjęcia. Już wówczas Danuta wyróżniała się na tle innych dziewcząt. Wkrótce jej los miał się odmienić.