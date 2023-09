Polki zachwycone kozakami Lewandowskiej. Wiemy, gdzie kupić podobne

W kontekście tej znajomości — oczywiste jest, że Anny Lewandowskiej nie mogło zabraknąć na urodzinowej imprezie polskiej edycji magazynu "Vogue". Tę okazję "Lewa" postanowiła wykorzystać do tego, by udowodnić, jak świetnie zna się na trendach. Trzeba przyznać, że jej się to udało: asymetryczna sukienka, oversize’owa marynarka, kozaki na słupku i miniaturowy kuferek w ręku zapewniły Lewandowskiej efekt "wow". Szczególną uwagę fanki poświęciły butom.