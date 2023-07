Pomoże w tych sprawach tylko 13 lipca. Zwróć się do niego i czekaj na efekt

Okazuje się, że z tą datą, jest związane to, czy zyskamy więcej szczęścia i pomyślności na inne miesiące. Wszystko, co musimy zrobić, by wspomóc fortunę, to zwrot do patrona. 13 lipca był niegdyś "dniem załatwiania trudnych spraw". Jeszcze nie tak dawno wierzono bowiem, że to właśnie tego szczęśliwego 13-tego obchodzimy dzień patronów oraz apostołów, którzy pomagają nam w trudniejszych momentach naszego życia. Z tego też względu bezpośredni zwrot do naszego patrona ma nam pomóc.