Posadź zamiast tui. Rośnie szybciej i nie jest toksyczny

Zamiast tui, zasadź cyprysik. Szybko sobie podziękujesz

Cyprysik, podobnie jak tuja, jest rośliną, która nie traci koloru nawet w okresie jesienno-zimowym. Na pierwszy rzut oka obie te rośliny ciężko od siebie odróżnić. Jednak po bliższym przyjrzeniu się, można zauważyć, że cyprysik ma znacznie miększe pędy, przez co łatwiej go formować. Co istotne, bez szwanku zniesie temperaturę wynoszącą nawet -15 stopni Celsjusza. Przy wyższych mrozach, wystarczy owinąć roślinę jutową albo bawełnianą tkaniną.