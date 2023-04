Posyp pod zamiokulkasem. Szybko wypuści liście

Zamiokulkas to zielona roślina doniczkowa, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Wyróżnia się długimi łodygami pokrytymi ciemnozielonymi i błyszczącymi liśćmi. To jedna z najbardziej wytrzymałych roślin doniczkowych. Jest w stanie przetrwać nawet w wyjątkowo niesprzyjających warunkach. Mimo to zdarza się, że zamiokulkas nagle przestaje rosnąć i więdnie w oczach.