Posyp poduszkę i wrzuć ją do prania. Będzie jak nowa

Wyczyść w ten sposób poduszkę. Będzie czysta i sterylna

Niestety, poduszka należy do przedmiotów, które pierze się bardzo rzadko. To błąd, który możemy przepłacić problemami z cerą. Nie każda poduszka nadaje się do prania. Jest jednak sposób, który skutecznie je wyczyści i usunie część bakterii. Nie wymaga on użycia wody, przez co może być stosowany często.