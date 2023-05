Potnij w paseczki i przyłóż. Fugi będą lśnić po kwadransie

Częste kąpiele, unosząca się para, nieustanny kontakt z wodą, a do tego słaba wentylacja. Warunki panujące w łazience sprzyjają rozwojowi pleśni i grzybów. Pleśń osadza się tam, gdzie powierzchnia ma najczęstszy kontakt z wilgocią, dlatego też tak często pojawia się na uszczelkach przy prysznicu, umywalce czy oknie.

Obecność nawet niewielkiej ilości pleśni w pomieszczeniu może mieć poważne skutki zdrowotne. Ból głowy, migrena, nudności, katar, drętwienie kończyn, podrażnienie oczu i alergia — to tylko część objawów, które pojawiają się przy długotrwałym przebywaniu w miejscu, gdzie unoszą się mikotoksyny pleśni. Nie można jej bagatelizować — trzeba działać możliwie jak najszybciej.

Jeśli w twojej łazience panuje duża wilgoć, a na uszczelkach często pojawia się pleśń, zastosuj prosty trik, który sprawi, że szkodliwy nalot zniknie. Polega on na pokryciu uszczelek cienką warstwą ścierek bądź papieru nasączonego płynem, który wybawi pleśń. Nie trzeba sięgać po silne środki chemiczne. Wystarczy zaopatrzyć się w sodę oczyszczoną, ocet i pastę wybielającą.

Jak to zrobić? Najpierw potnij papier albo ściereczki w cienkie paski. Powinny być one dopasowane do długości i szerokości uszczelek. Następnie, przygotuj płyn przeciwdziałający pleśni.