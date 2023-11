Powieś w widocznym miejscu na fasadzie budynku. Inaczej grozi ci mandat

Brak tabliczki z numerem domu – co nam grozi?

Wydawać by się mogło, że brak oznaczenia domu to jedynie drobne przewinienie. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. W tym przypadku warto wyobrazić sobie np. sytuację, w której wzywamy karetkę. Niestety przez to, że nie umieściliśmy na budynku tabliczki z numerem, pomoc może do nas nie dotrzeć na czas.