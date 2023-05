Pozuje w mini. Jej partner zostawił pikantny komentarz

Doda pokazała się w przylegającej do ciała sukience w szary melanż. Casualowa kreacja charakteryzowała się długimi rękawami i półgolfem. To bardzo uniwersalny model, który który warto mieć w szafie, gdyż będzie pasował zarówno do marynarki i szpilek, jak i ramoneski i sneakersów. "Grzecznie w golfie po szyje" – napisała Doda w poście. Lecz jej look wcale nie był taki zachowawczy.