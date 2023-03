Pracownica McDonalda zdradziła, na co najczęściej skarżą się klienci. Pomysłowe

Dziewczyna zdradziła, że wiele osób nie rozumie, że oferta śniadaniowa jest sprzedawana wyłącznie do godz. 11. Co więcej, nie tylko kłócą się o to, by sprzedać im coś z menu, ale także próbują na pracownikach wywołać poczucie winy np. tym, ze przez nich ich dzieci nie będą miały co jeść.