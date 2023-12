Pracownicy Action otrzymali świąteczne paczki. Oto co znajdą w środku

Takie prezenty wręczył Action swoim pracownikom

W świątecznej paczce znalazły się m.in. czekoladowe chipsy, pierniczki i mieszanka orzeszków. W komentarzu pod postem zaznaczono, że prezenty zostaną wręczone każdej osobie zatrudnionej w sklepie. Oznacza to, że oprócz przekąsek pracownicy Action dostaną także: świąteczne serwetki, zestaw świeczek, zaparzacz do herbaty, termofor, karty do gry, piankę do kąpieli oraz kalendarz na nowy rok.