Pralka ma aż trzy przegrody? Mało kto wie, czym się różnią

Pralka to cudowne urządzenie, które pozwala oszczędzać czas. Dzięki niej łatwo uporamy się nawet z wielkimi stosami prania. Okazuje się jednak, że jej używanie jest na tyle intuicyjne, że mało kto czyta instrukcje. Dlatego wiele dorosłych Polek i Polaków nadal do końca nie wie, dlaczego w pralce znajdują się aż trzy przegrody i do czego ich używać. Spokojnie, zasady są proste i jasne. Każda przegroda ma swoją funkcję, dlatego warto wiedzieć co, gdzie i kiedy wsypać/wlać.

Trzecia przegroda, która została oznaczona symbolem kwiatu, budzi zwykle największe emocje. Kwiat wziął się od kwiatu bawełny, która od razu kojarzy się z miękkością. To znaczy, że do ostatniej przegrody wlewamy płyn zmiękczający do tkanin, jeśli go używamy. Trafia on do pralki jako ostatni, dopiero na etapie płukania, dlatego tak ważne jest, aby znalazł się we właściwej szufladce. W wypadku pomyłki mogłoby się zdarzy, że wypierzemy pranie w płynie do płukania, a wypłuczemy w proszku… Dlatego też ważne jest, aby zwracać uwagę na symbole i odpowiednio dozować detergenty.