Przetrzyj tym syropem liście storczyka. Za grosze nadasz mu blask i odżywisz

Banalny w przygotowaniu syrop dla storczyka

Czego potrzebujesz, by przygotować syrop dla orchidei? Miseczki, łyżki cukru, łyżki miodu i odrobiny wody. Wszystkie składniki wymieszaj w naczyniu aż do ich całkowitego rozpuszczenia. Gdy już się to stanie, dodaj wyciśnięty sok z połówki cytryny i ponownie wymieszaj wszystko ze sobą. Potem wystarczy, że przygotowaną miksturą przetrzesz liście z wierzchu. Blask i odżywienie w jednym gwarantowane.